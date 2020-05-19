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Başkan Ataç’tan 19 Mayıs mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:03:28 -
Başkan Ataç’tan 19 Mayıs mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yayımladığı mesaj ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Başkan Ataç, “19 Mayıs, hafızalarda sadece bir tarih değil aynı zamanda vatan toprakları uğruna nelerin göze alınabileceğinin bir göstergesidir” dedi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajında, 19 Mayıs coşkusunun, Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük değerlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Başkan Ataç, “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu başta gençler olmak üzere hep birlikte yaşıyoruz. Bu coşku, cumhuriyetimizin en büyük teminatlarından biridir. Kurtuluş Savaşı’nın meşalesi, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılırken, Cumhuriyet’e Havza, Amasya ve Sivas üzerinden Erzurum’a uzanan zorlu bir mücadele süreci ile kavuşulmuştur. 19 Mayıs, hafızalarda sadece bir tarih değil aynı zamanda vatan toprakları uğruna nelerin göze alınabileceğinin bir göstergesidir. Bu tarihin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, yine başta gençlerimiz olmak üzere milletçe, Atatürk’ün izinde geleceğe yürüyeceğimizin garantisidir. Milletimizle dayanışma içinde İstiklal Harbimizi Cumhuriyet ile taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılmış tüm gazilerimiz ile isimsiz kahramanlarımızı rahmet, şükran ve saygı ile anıyorum” ifadelerini kullandı.

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