Başkan Arda’dan korona virüsle mücadele raporu

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, salgının ekonomik, sosyal ve psikolojik sonuçlarıyla mücadele ederek Gaziemirlilere destek olduklarını söyledi. Korona virüsle mücadele için şimdiye kadar 433 bin liralık harcama yaptıklarını belirten Başkan Arda, "Salgının başlamasından bugüne kadar 4 bin litre dezenfektan kullanıp 4 bini yıkanabilir, 100 bini aşkın maske dağıttık; ama işimiz daha bitmedi, salgın son bulana kadar ekiplerimiz teyakkuz halinde çalışmaya devam edecek” dedi.

Salgın günlerinde Gaziemir Belediyesinin üzerine düşen her türlü görevi yerine getirmek için teyakkuza geçtiğini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, korona virüsü salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren harekete geçerek bu krizi yönetmek için adımlar attıklarını ifade etti. Arda, ilk olarak salgına karşı ilaçlama ekibi kurarak işe koyulduklarını ifade ederek, "Dezenfeksiyon ve halkımızı bilgilendirme çalışmalarına hemen başladık. İlaçlama ekibimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte halkın yoğun olarak kullandığı kamusal alanları sağlıklı hale getirmek için düzenli olarak ilaçlama yaptı ve bu görevlerini sürdürüyor. Çocuk parkları, otobüs durakları, pazar yerleri, meydanlar, sokaklar, banklar, çöp konteynerlerinin içi ve çevresi ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Dezenfeksiyon işlemimiz kapsamında bugüne kadar 4 bin litre dezenfektan kullandık; ayrıca parklarımızı salgın sonrasına hazırlıyoruz. Yeşil alanlarımız ve 158 parkımızı da salgın sonrasına hazırlamak için bakım, onarım ve yeşillendirme çalışmaları yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

16 dezenfeksiyon çeşmesi

Başkan Arda, salgınla mücadelede çok önemli olduğu bilim insanları tarafından söylenen maske ve dezenfektana ulaşabilmeleri için de vatandaşlara destek olduklarını dile getirerek, "Yurttaşlarımızın kamusal alanlarda dezenfektana ulaşabilmeleri amacıyla el dezenfeksiyon cihazlarımızı hizmete sunduk. İnsanların yoğun olarak kullandığı alanlara yerleştirdiğimiz cihazlarla vatandaşlarımız elleriyle herhangi bir pompa ya da cihaza temas etmeden, ayaklarıyla pedala basarak dezenfektan kullanabiliyor" dedi.

Ekonomik destek

Salgın nedeniyle toplumun büyük bir kesiminin ekonomik dar boğaza düştüğünü söyleyen Başkan Halil Arda, ekonomik yönden sıkıntı yaşayan vatandaşlara belediye olarak destek olduklarını dile getirdi. Başkan Arda, şöyle konuştu:

"Çok yönlü mücadele ettiğimiz korona virüsü salgını nedeniyle sosyal market üzerinden gıda yardımında bulunuyoruz. Salgın sürecinde bin 405 aileye gıda yardımı yaptık. Bu salgın bitene kadar ailelerimizin gıda ihtiyaçlarını evlerine kadar götürerek onlara destek olmaya devam edeceğiz. Salgın nedeniyle kapatılan işletmeler arasında olan ve ekonomik yönden zor günler geçiren berberlerimize nefes aldırabilmek için ilçemizdeki 105 berber ve kuaföre 100’er liralık alışveriş çeki dağıttık. Bunun yanında ilçemizdeki tüm berber ve kuaförleri düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlarımızın isteklerini karşılamak için Gaziemir Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına da 6 araç ve 12 şoförle destek verdik. Bu süreçte ekonomik zorluk yaşayan ailelerimiz, belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüyle irtibata geçebilirler."

Sanal eğitim dönemi

Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan ortaokul ve lise öğrencilerine GAZİDEK’te ücretsiz verilen eğitimler ile robotik kodlama eğitimlerini internet üzerinden devam ettirdiklerini de anlatan Başkan Arda, “Evde kalan yurttaşlarımızı spor, dans ve müzik videolarıyla motive etmeye çalıştık. Vatandaşlarımıza diyetisyenimiz aracılığıyla da sağlıklı beslenme önerilerinde bulunduk. Psikolojik sorun yaşayan, destek almak isteyen yurttaşlarımız, Psikolojik Destek Hattı’mızı arayarak psikoloğumuzla görüşüp sorunlarını aşabiliyor. Pazar yerlerinde yurttaşlarımızı ve esnafımızı da kurallara uymaları konusunda uyarıyoruz. İlçemizin dört bir yanındaki parklarda ve belirli noktalarda hayvanlar için mama dağıtıyoruz. Bugüne kadar can dostlarımıza bin 500 kilogramı köpek maması, 600 kilogram da kedi maması olmak üzere toplam 2 bin 100 kilogram mama desteğinde bulunduk. Onların da sağlıklı koşullarda yaşaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.