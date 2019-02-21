Başkan Altay: “Hep birlikte Konya’nın geleceği için çalışıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, Taşkent ve Hadim’de vatandaşlarla bir araya gelerek 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için Cumhur İttifakı’na destek istedi.

Taşkent’te İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çok önemli bir 5 yılın geride kaldığına dikkat çekerek, “Bu süreçte özellikle alt yapıda çok önemli çalışmalar tamamlandı. Atıksu ve kanalizasyonla ilgili eksiklerin birçoğu giderildi. Üst yapı ile ilgili önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Sadece Taşkent’e Büyükşehir Belediyesi olarak 35 milyon lira yatırım yaptık” diye konuştu. AK Parti İl Başkan Vekili Lokman Özturhan, Taşkent Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Osman Arı, AK Parti Taşkent İlçe Başkanı Mehmet Demirgül ve MHP Taşkent İlçe Başkanı İbrahim Yavuz’un da katıldığı SKM açılış programının ardından, Kıble Kayası Eğitim ve Kamp Eğitim Merkezi’nde inceleme yapan Başkan Altay, esnafı da ziyaret ederek istek ve beklentilerini dinledi.

“Hadim SKM açılışı yapıldı”

Başkan Altay ve beraberindekiler Taşkent ziyaretinin ardından Hadim ilçesine geçerek SKM açılışını gerçekleştirdi.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Konya’nın tamamına hizmet etmek için çalıştıklarını belirterek, “Bakın şöyle Konya’dan çıktık buraya gelene kadar hem hükümetimizin, hem belediyenin birçok yatırımına şahit olduk. Sarıoğlan’a kadar duble yol tamamlanmış. Burada viyadük çalışması devam ediyor. Yeni TOKİ konutları da başladı. Bugüne kadar Hadim ilçemize Büyükşehir Belediyesi olarak tam 65 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. İnşallah bu dönemde de buna devam edeceğiz.Sayın Cumhurbaşkanımızın hep ifade ettiği gibi; bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız inşallah” dedi.

Hadim Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Hadimioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Duran ve MHP İlçe Başkanı Abdullah Akmaz’ın da katıldığı programın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe halkını ve esnafı ziyaret etti.