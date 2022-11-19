Başkan Ali Erbaş'ın sözleri İslam düşmanı azgın azınlığı kudurttu! Gençler için 'Cuma' çağrısı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ümraniye'de Hacı Reşit Kakı Camii'nin açılışına katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi.

"Minaresiz, camisiz şehir ruhsuz bir şehirdir, camisiz mahalle kalmamalı"

Caminin medeniyetimizin en önemli unsuru olduğunu dile getiren Erbaş, "İslam şehirlerinin medeni olmasının yolu camilerden geçiyor. Bir şehrin aydınlanmış bir şehir olabilmesi için orada cami olması lazım. İşte burada olduğu gibi Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve hayır sahibini tebrik ediyorum. Rabbim hayrınızı kabul eylesin. Cenabı hak devamını nasip eylesin. Üç insanın amel defteri kapanmaz birisi cami, okul, kuran kursu yatıran, ikincisi hayırlı evlat yetiştiren anne, babalar üçüncüsü ise ilminden istifade edilen alimler. Şehirlerimiz camilerle süslenmeli, camisi olmayan mahalle kalmamalı. İstanbul'un süsü minareleri, kubbeleridir. Minareleri, kubbeleri görünmez hale getirin İstanbul'u atın bir kenara hiçbir şeye yaramaz. Minaresiz, camisiz şehir ruhsuz bir şehirdir. İstanbul'un üzerinden uçakla geçerken eğer cam kenarında oturuyorsak İstanbul'un ruhunu minareleri, kubbeleri görüyoruz. Cenabı hak bizi camilerden mahrum bırakmasın. Camilerin içini de inşa etmeyi nasip eylesin." dedi.

"Ellerinden tutup onları camiye getirmeliyiz"

Sözlerini sürdüren Erbaş, "Mahallemizin gençleri çocukları burada olacaklar hocalarımız onları bekliyor. Camilerimizi gençlerimizle çocuklarımızla süslemeyiz. Ezan sesine kulak versinler. Ellerinden tutup onları camiye getirmeliyiz. Cuma günü nerdelerse gençlerimizi camiye getirmeliyiz. O saatte ders mi yapıyorlar, okuldalar mı? Eğer böyle ise, bu doğru değil... Ezan okunduğu zaman çocuklarımız, gençlerimiz cuma günleri 2 saat kadar izinliler zannediyorum, onun için camilerimizde daha çok genç ve çocuk olsun. O yaşlarda alışsınlar. Camilerimiz dolsun taşsın. Verilen emekler boşa gitmesin" ifadelerini kullandı.

"Camilerimiz sadece ezan okunup namaz kılındıktan sonra kapısı kapanan yerler olmasın"

Camilerin içinin okul hale getirilmesi gerektiğini belirten Erbaş, "Hocalarımız bütün camilerde namaz öncesi ve sonrası kuran, tefsir dersleri veriyor. Verilen emekler boşa gitmesin. Camilerimiz sadece ezan okunup namaz kılındıktan sonra kapısı kapanan yerler olmasın. İçini okul haline getirelim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, cumanız kabul olsun" dedi.

İslam düşmanı laikçiler kudurdu

Öte yandan Erbaş'ın Müslüman çocukları için yaptığı çağrı, azgın azınlık laikçi güruhu kudurttu. MEB'e çağrıda da bulunan Erbaş'ın sözlerini çarpıtan laikçi güruh, okullarda verilmesi gereken Cuma saatindeki izni hatırlatmasına çıldırdı.