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Başkan Ali Çetinbaş: "Şimdi ayağa kalkma, el ele tutuşma, birlikte olma zamanı"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, “Ezan Türkçe okutulsun” diyen CHP’lelere sert çıkarak, ”Kardeşim sen benim ezanıma ne karışıyorsun, sanki ezan Türkçe okutulsa camiden çıkmayacak” dedi.

24 Mart 2019 Pazar 12:08
Başkan Ali Çetinbaş: "Şimdi ayağa kalkma, el ele tutuşma, birlikte olma zamanı"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, “Ezan Türkçe okutulsun” diyen CHP’lelere sert çıkarak, ”Kardeşim sen benim ezanıma ne karışıyorsun, sanki ezan Türkçe okutulsa camiden çıkmayacak” dedi.


AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş’ın, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları çerçevesinde Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesinde yaptığı konuşmada, “Biz çok çileler çektik, çok kumpaslarla, oyunlarla karşılaştık, arkamıza dönüp baktık, bacılarımız vardı. Sağımıza dönüp baktık Anadolu’nun gerçek sahipleri vardı. Milletimizle beraber hepsini aştık elhamdülillah. Bizim ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde kıymetli hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kendi ailelerinin bir ferdi, kendi kardeşleri, ağabeyleri, küçük çocuklar dedeleri olarak görüyor. Allah Cumhurbaşkanımıza hayırlı uzun ömürler versin. İstikametini bozmasın. Bizleri peşi sıra yürümekten alıkoymasın. Bizim siyasetimiz değerler siyaseti, bizim siyasetimiz Ezan-ı Muhammedi, bizim siyasetimiz memleketimizin bekası, bizim siyasetimiz bayrağımız, kim karşımıza çıkar Anadolu insanının mayasını, aile düzenini bozmaya kalkarsa elini, kolunu kırarız kardeşim”ifadelerini kullandı.



"O GÜNKÜ REFAH PARTİSİ BUGÜNKÜ AK PARTİ"



Millet ittifakını sert sözlerle eleştiren Başkan Çetinbaş, ”Ben Millet İttifakına şer ittifakı diyorum. Niye şer ittifakı? Sen memleketin hayrına, iyiliğine bir iş yapmıyorsun o dolayısıyla senin birlikteliğinin adı şer ittifaktır. Kimler var? CHP onu zaten biliyoruz. Adı iyi olan parti, rahmetli Necmettin Erbakan hocamızı mezarında huzursuz eden, kemiklerini sızlatan temelsiz Temel’in partisi Saadet Partisi. Biz onlara Kütahya’da çok destek verdik. Bizim destek verdiğimiz siyasi partinin adı AK Partidir. O günkü Refah Partisi bugünkü AK Parti. Merhum Erbakan hocamızın ideallerini hayallerini 21. Yüzyıla taşıyan, gerçekleştiren yiğit Anadolu insanının adı da Recep Tayyip Erdoğan’dır. Şimdi bunlar bir araya geldi. Niçin birleştiniz kardeşim? Bir Cumhur İttifakı var, siz niye bir araya geldiniz? Bir söyle Allah aşkına? Adayı olan parti ülkücü hareketten bahsediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisi Atatürk’ün çizgisinden çıkarak HDP ile işbirliği halinde. Bunların partisinde Genel Başkan Yardımcısı Parti Meclisi üyesi televizyona çıktı; ’Ezan Türkçe okutulsun’ dedi. Hepsi aynı düşünüyor bunların. Oy kaybederiz diye bizden korktular apar topar adamı aldılar. Kardeşim sen benim ezanıma ne karışıyorsun yahu. Sanki ezan Türkçe okutulsa camiden çıkmayacak. Bu tip adamların oluşturduğu organizasyon. Dolayısıyla bu kurulan ittifakın adı şer ittifaktır. Şimdi ayağa kalkma, el ele tutuşma, birlikte olma zamanı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:08
  1. doğa

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