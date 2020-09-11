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Ekonomi "BASK" ile yatırımcılar toplu bir şekilde hareket edebilecek
Ekonomi

"BASK" ile yatırımcılar toplu bir şekilde hareket edebilecek

SPK: - "Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği ile ihraççılar ile yatırımcıların borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değişmesi yönünde mutabakata varabilmesine imkan sağlandı"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 12:37:52 -
"BASK" ile yatırımcılar toplu bir şekilde hareket edebilecek

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu (BASK) ile yatırımcıların değişen koşullara göre toplu bir şekilde hareket edebilmesine olanak sağlandığını bildirdi.

SPK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) çeşitli maddelerinde değişiklik yapan tebliğin bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 Şubat 2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kurulumuz nezdinde bu kapsamda yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde SPKn'na eklenen 31/A maddesi ve piyasadan gelen görüşler de dikkate alınarak hazırlanan Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (Tebliğ) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir." ifadelerine yer verildi.

Tebliğ ile yatırımcıların değişen koşullara göre toplu bir şekilde hareket edebilmesine olanak sağlandığı kaydedilen açıklamada, ihraççılar ile yatırımcıların borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değişmesi yönünde mutabakata varabilmesine imkan sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, BASK sisteminin işleyişine, borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesine, BASK toplantılarının gerçekleştirilmesine, teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarının BASK kararlarına katılımına, ihraççının ödeme yükümlülüklerinin ihlali ve borçlanma aracının yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği aktarıldı.

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