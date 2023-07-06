Basılan kitap sayısında artış!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023'ün ilk yarısına ilişkin kitap bandrolü satışları, fikir ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemleri ile korsanlıkla mücadele istatistiklerine ait verileri açıkladı.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün bandrol istatistiklerine göre, yılın ilk 6 ayında 182 milyon 895 bin 180 kitap bandrolü satışı gerçekleşti.

Yayımlanan kitap sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 108 bin 82'ye ulaştı.

Yılın ilk yarısında, süreli olmayan yayınlar kapsamında, eser türlerine göre en fazla bandrol satışı, geçen sene olduğu gibi yine eğitim kategorisindeki yayınlarda gerçekleşti.

İlk 6 ayda eğitim alanında 72 milyon 668 bin 316 bandrol satışı yapılırken, yetişkin kurgu edebiyat kategorisinde 28 milyon 101 bin 63, inanç kategorisinde 22 milyon 351 bin 326, akademik alanda 3 milyon 781 bin 300, ithal yayın kategorisinde 2 milyon 574 bin 498, çocuk kitapları kategorisinde 24 milyon 137 bin 587, yetişkin kültür yayınlarında 27 milyon 648 bin 152 ve gençlik kitapları kategorisinde 1 milyon 632 bin 938 bandrol satıldı.

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