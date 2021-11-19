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Gündem Başika'daki askeri üssümüze roketli saldırı
Gündem

Başika'daki askeri üssümüze roketli saldırı

Teröristler, Başika'daki Zelekan Askeri Üssümüze saldırdı. Üssümüze 3 roket atıldığı belirtilirken, saldırıda can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 19:37:00 -
Başika'daki askeri üssümüze roketli saldırı

Türkiye'nin Musul civarındaki Zelekan Askeri Üssü’ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Irak Sabereen News telegram kanalının aktardığı habere göre; Irak'ın Ninova eyaletindeki merkez kenti Musul'un doğusunda bulunan Başika'daki Zelekan Askeri Üssü'ne 3 adet roket atıldı. Saldırıda can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Türkiye’nin Başika’daki askeri üssü daha önce de birkaç kez roket saldırısının hedefi olmuştu. Son olarak geçtiğimiz günlerde Başika’da bulunan üssümüze 7 Katyuşa füzesi fırlatılmış, füzelerin askeri tesislere isabet etmediği belirtilmişti.

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