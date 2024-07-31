Başıboş köpekler üzerinden hedefe konmuştu! HÜDA PAR oylamaya neden katılmadı?

Türkiye'nin kronikleşen başıboş sokak köpekleri sorunu, AK Parti iktidarının sözde hayvanseverlere karşı dik duruşu sayesinde çözüme kavuştu.

Başıboş köpeklerle mücadele kapsamında hazırlanan yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Muhalefet ret oyu kullandı!

Komisyon görüşmeleri esnasında evlatlarını başıboş köpek saldırılarında kaybeden ailelerin üzerine yürüyerek büyük bir skandala imza atan CHP, DEM, İYİ Parti ve TİP milletvekilleri ret oyu kullandı. Tasarı 224 ret oyuna karşın 273 kabul oyuyla yasalaştı.

Benzer yasayı TBMM'ye sunan HÜDA PAR hedefe konuldu

TBMM'de 4 milletvekili bulunan HÜDA PAR ise oylamaya katılmadı. Daha önce benzer bir kanun teklifini TBMM'ye sunan HÜDA PAR'ın oylamaya katılmaması bazı çevreleri harekete geçirdi. HÜDA PAR, başıboş sokak köpekleri üzerinden haksız ithamlarla hedefe konurken HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Batman Milletvekili Serkan Ramanlı konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"Ne yapar eder programlarımızı iptal eder, oylamaya katılırdık"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ramanlı, yasayı desteklediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

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Başıboş köpeklerle ilgili kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. Hayırlı olsun.

“Oylamada neden yoktunuz?” diye soranlar oluyor haklı olarak.

Zaman zaman Ankara dışında programlarımız olabiliyor. Mecliste olsaydık elbette desteklerdik. Çünkü biz de benzer bir kanun teklifini hazırlamış ve TBMM Başkanlığa sunmuştuk.

Çoğunluğun sağlanamaması ihtimali dahi olsaydı ne yapar eder programlarımızı iptal eder, oylamaya katılırdık.

Şükür ki bu oylamada “Önce insan” diyebilen yeterli sayıda milletvekilimiz vardı.

Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.

Ellerine sağlık.