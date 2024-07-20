Başıboş köpek vatandaşa saldırdı! Polis vurarak durdurabildi

Olay sırasında hayvansever olduğunu iddia eden bir kadın, polise "vurma" diyerek tepki gösterdi. Bu tür olaylar, kamu güvenliği ve hayvan hakları arasındaki dengeyi sağlama konusunda tartışmalara yol açabilir. Saldırgan köpeklerin kontrol altına alınması hayati öneme sahipken, hayvan hakları savunucuları bu tür müdahalelere karşı çıkabiliyor. Bu olayda, polisin hızlı müdahalesiyle vatandaşın daha ciddi yaralanmalarının önüne geçilmiş oldu.

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