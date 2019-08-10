Başhekim Birol, sağlık çalışanları ile bayramlaştı

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Atıl Birol, hastanedeki sağlık çalışanları ile bayramlaştı.

Hastanede gerçekleştirilen bayramlaşmada, Başhekim Opr. Dr Atıl Birol; İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Osman Kıyak, Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Merve Yaşar ile doktorlar ve sağlık çalışanları ile tek tek bayramlaştı. Birol, "Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz sağlıklı, huzurlu ve mutluluklarla dolu güzel yarınlar diliyorum. Hepinizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Atıl Birol, sağlık çalışanlarının 43 bin nüfusa göre belirlenmiş kadroyla, yaz aylarında 1 milyona ulaşan nüfusa sağlık hizmetini özveriyle yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi çalışanları, Alper Çizgenakat Hastane Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çizgenakat, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri ile Çeşme’de yaşayan ve dünyada gönlü Çeşme için atan herkesin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor; sağlık, mutlu ve huzurlu bir bayram ve bugünlerden daha güzel yarınlar diliyorum" diye konuştu.