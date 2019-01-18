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BASF'ın Solvay'ın naylon birimini satın almasına AB onayı

AB Komisyonu, BASF'ın Solvay'ın naylon alanındaki işlerini satın almasını koşullu olarak onayladı

18 Ocak 2019 Cuma 17:00
BASF'ın Solvay'ın naylon birimini satın almasına AB onayı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Alman kimya şirketi BASF'ın Solvay'ın naylon sektöründeki faaliyetlerini satın almasına koşullu onay verdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, BASF'ın Solvay'ın naylon alanındaki birimini satın alma işleminin sektörde rekabeti olumsuz etkilemeyeceği ve bu nedenle söz konusu işlemin onaylanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, rekabete engel olmamak için şirketlerin AB Komisyonu'na Solvay'ın Fransa, Polonya ve İspanya'daki tesislerini tek bir alıcıya devretmeyi, Fransa'da apidik asit üreten bir ortak girişim kurmayı ve elden çıkartılan işletmelere uzun vadeli sözleşmelerle kimyasal bileşen adiponitrile sağlamaya devam etmeyi içeren çeşitli taahhütler verdiği kaydedildi.

BASF, 2018'de Solvay'ın naylon birimini 1,6 milyar avroya satın almayı teklif etmişti.

Alman kimya şirketi BASF'in portföyünde boya, petrol, gaz, tarımsal ürünler, gıda ve plastik gibi alanlar yer alıyor.

Brüksel merkezli Belçika kimya şirketi Solvay ise 61 ülkede faaliyet gösteriyor. Firmanın kimya ürünleri havacılık, otomobil, batarya, tıbbı cihaz, petrol ve doğalgaz çıkarma alanlarına kullanılıyor.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında yer alıyor.

AB Komisyonu, bu incelemelerde ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 17:00
  1. AB
  2. BASF
  3. Brüksel
  4. Kimya
  5. rekabet
  6. Solvay

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