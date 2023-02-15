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Spor Basel, Türkiye uçuşu önce gönülleri fethetti!
Spor

Basel, Türkiye uçuşu önce gönülleri fethetti!

Konferans Ligi Play-Off turunda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Basel Kulübü'nün sosyal medya hesabından "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir" paylaşımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 16:54:00 -
Basel, Türkiye uçuşu önce gönülleri fethetti!

İsviçre'nin Basel takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir." paylaşımı yaptı.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın sahasında karşılaşacağı İsviçre'nin Basel takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir." paylaşımı yaptı.

Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir. Düşüncelerimiz depremzedelerle birlikte." ifadeleri kullanılarak Basel takımının futbolcularının üzgün şekilde Trabzon'a uçuşlarını beklediği kareler paylaşıldı.

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