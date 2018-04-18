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Başbakan'dan Yıldırım'dan erken seçime ilk yorum

Erken seçim açıklamasının ardından konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir. Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklar, orada hangi partilerin seçime girmeye hak kazandığı belli olur." dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:07
Başbakan'dan Yıldırım'dan erken seçime ilk yorum

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine ilişkin, "Süreç hemen başlayacak. Mecliste teklif olarak verilmesi gerekiyor. Komisyondan geçecek, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek." dedi.

Yıldırım, Mecliste gazetecilerin 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine ilişkin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağına ilişkin açıklamaların hatırlatılması üzerine Yıldırım, şöyle konuştu:

"Seçime hangi partinin katılacağının, hangisinin katılmayacağının kararını Yüksek Seçim Kurulu veriyor. Seçimin tarihi belli olduktan sonra Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklar, orada hangi partilerin de seçime girmeye hak kazandığı belli olur. Türkiye'nin iktidarda olan en büyük partisi olarak, AK Parti olarak seçimlere kim katılırsa katılsın bizim açımızdan herhangi bir sorun teşkil etmiyor. O bakımdan ben parti adı telaffuz etme ihtiyacı bile duymuyorum. Buyursunlar herkes meydanda boyunun ölçüsünü alır."

Erken seçime ilişkin 24 Haziran tarihinin seçilmesinin özel bir nedeni olup olmadığı sorusu üzerine Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Madem vaktinden önce yapılma ihtiyacı doğdu, kamuoyunu uzun süre bu işle meşgul etmeye gerek yok. Seçim programı başladığı anda, seçim konuşulmaya başladığı anda malum her şey beklemeye alınır. Memleketin işlerinin durmaması, konunun ülkenin gündeminden bir an önce düşmesi açısından en kısa tarih, ülke için memleket için en güzel, en iyi tarihtir. O bakımdan 24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir. Demek ki ramazandan bir hafta seçim yurt genelinde yapılacak. Güven içerisinde, huzurla cumhurbaşkanımızı, milletvekillerimizi, muhtarları seçeceğiz. Daha sonra da 2019 Mart ayının sonunda belediye başkanlığı seçimleri olacak."

"Erken seçime ilişkin kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığına sunulabilir mi?" sorusuna ise Yıldırım, "Evet, süreç hemen başlayacak. Karar açıklandı. Mecliste bunun teklif olarak verilmesi gerekiyor. Komisyondan geçecek, daha sonra da Genel Kurul'da görüşüşecek. Süreç resmen başladı, gayet tabii bugün verilmiş olur." karşılığını verdi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 17:07
  1. başbakan binali yıldırım

YORUM YAZ

  • Adanalı Adanalı 12 sa önce
    Aynen
  • VatandaşVatandaş12 sa önce
    Klasik Türkiye bir günü bir gününü tütmüyor.
  • tuzcutuzcu12 sa önce
    Haydin seçime hodri meydan.....Sandık geliyor sandık....Durum vahim....Sandık lazım sandık...Uyum yasaları neymiş kervan yolda düzülür...Haydin sandığa....
  • earphoneearphone13 sa önce
    Başkan yardımcım benim ; seviyoruz sizi
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