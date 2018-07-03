Başbakan'dan Meclis Başkanı Kahraman'a veda ziyareti

Kahraman'ın makamında gerçekleşen ziyaret, bir saat 10 dakika sürdü.

Yıldırım'ı AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ve bazı milletvekilleri ile birlikte kapıda karşılayan Kahraman, çıkışta da Yıldırım'ı, makam otomobiline kadar uğurladı.

Başbakan Yıldırım, otomobiline binmeden önce gazetecilere el salladı ve Meclis'ten ayrıldı.