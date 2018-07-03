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Başbakan Yıldırım, Çankaya'ya veda etti

Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde veda konuşması yaptı.

03 Temmuz 2018 Salı 20:19
Başbakan Yıldırım, Çankaya'ya veda etti

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Darbe anayasası yürütmede iki başlılığa sebep olmuştu. Bu durum çoğu kere anlaşmazlık çıkmasına sebep olmuştu. Bu anlaşmazlığın en belirgin özelliği 2001 ekonomik krizinde Anayasa kitapçığının fırlatılması olmuştur.

Cumhuriyet döneminde 65 hükümet kurulmuş. Benim dahil olduğum 27 başbakan görev yapmıştır. Kanun, KHK ülke ihtiyacına uygun şekilde hazırlanmış ve Meclis'in gündemine taşınmıştır.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadele amacıyla yürürlüğe konan KHK ele alınmış ve olaya hukuki açıdan mücadele edilmiştir. O gece Çankaya sabaha kadar önlemleri ve yapılacak işleri koordine etmiştir. Başbakanlığın bu görevleri etkin şekilde yerine getirmesi donanımlı, ehliyetli personel sayesinde mümkün olmuştur, yani sizler sayesinde başarılmıştır.

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi kendisine siyasi sorumluluğu da beraberinde getirmiştir. Sistem kriz üretiyor çözüm üretemiyorsa onu değiştirmek farz hale gelmiştir.

16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul etmiş ve demokrasi ile milli iradeye direnç gösteren vesayet sistemi millet eli ile sona ermiştir. Yeni sistemde iki başlılık ortadan kalkacak. Vesayet odakları ile terör ile daha etkin mücadele mümkün hale gelecektir. Sistemde milli irade demokrasi daha da güçlenecek.

Yürütme artık cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar tarafından gerçekleşecektir. Cumhurbaşkanımız da halka karşı doğrudan sorumlu olacaktır.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 20:19
  1. Darbe anayasası
  2. 15 Temmuz hain darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Başbakan Binali Yıldırım

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