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Siyaset 'Başbakan' sorusu Meral Akşener'i kızdırdı! İYİ Partililer soru soran vatandaşı tartakladı!
Siyaset

'Başbakan' sorusu Meral Akşener'i kızdırdı! İYİ Partililer soru soran vatandaşı tartakladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Amasya gezisinde soru soran bir vatandaş, partililer tarafından önce sözlü saldırıya uğradı ardından tartaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 23:13:00 - 2021-12-04 23:41:10

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Amasya gezisinde soru yönelten bir vatandaş yaşanan arbede sonrasında partililer tarafından tartaklandı. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yaptıkları ziyaretlerde vatandaşlara yönelik hakaretleri ve tartaklamaları ile defalarca gündeme gelen İYİ Parti de yeni skandal patlak verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'nda halka seslendi. 

Vatandaşa 'yalan söylüyorsun' tepkisi

Meral Akşener'i dinledikten sonra kendisine 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde kullandığı "Başbakan olacağım" sözünü hatırlatan Yusuf Yancı, "Ben 6 ay sonra başbakan olacağım dediniz" dedi. Yancı'nın bu sözleri üzerine Akşener, "6 ay demedim. Kardeşim, yalan söylüyorsun" cevabını verdi.

Partililer tarafından tartaklandı

Sorusunu devam ettirmek isteyen vatandaş, çevredeki partililerin önce sözlü tepkilerine sonrasında da tartaklamasına maruz kaldı. Evli ve 2 çocuk babası Yancı, yaşananlardan ve yalancılıkla suçlanmasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Akşener'e "Siyasi kriz yokken niçin böyle söylediniz. Çünkü 6 ay sonra ola ola darbe girişimi oldu. Acaba siz darbecilerden başbakanlık görevinin tebligatını mı aldınız?" şeklinde sorusunun ardından İYİ Partililer tarafından tartaklanarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yancı, iddialarının kayıtlarda mevcut olduğunu öne sürdü.

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