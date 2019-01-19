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Başbakan, Cumhurbaşkanına kabinenin istifasını sundu

Burkina Faso'da Başbakan Paul Kaba Thieba, Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'ye kendisinin ve kabinesinin istifasını sundu. Cumhurbaşkanı Kabore istifayı kabul etti.

19 Ocak 2019 Cumartesi 09:00
Başbakan, Cumhurbaşkanına kabinenin istifasını sundu

Başbakan Paul Kaba Thieba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'ye kendisinin ve kabinesinin istifasını sunduğunu, Kabore'nin istifasını kabul ettiğini belirtti.

Thieba, Kasım 2015'teki seçimleri kazanan Kabore'nin görevlendirmesiyle Ocak 2016'da hükümeti kurmuştu.

Başbakan Thieba'nın istifasının Burkina Faso'nun son aylarda mücadele ettiği güvenlik krizleriyle ilişkili olduğu belirtiliyor.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Daha önce ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan ve Batı ile Boucle du Mouhoun bölgelerine yayılan saldırılarda resmi verilere göre en az 300 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak'tan itibaren olağanüstü hal ilan edilmişti.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 09:00
  1. Burkina Faso
  2. istifa
  3. hükümet istifa etti

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