Başbağlar'ı da hatırlayacak mısın?

Sebahattin Ayan İstanbul

Derin güçlerce organize edilen Madımak otelinde çıkan yangının dumanından etkilenerek 37 kişinin hayatını kaybettiği Sivas olayları davası, malum zihniyetin istismar kapısı olmayı sürdürüyor.

CHP ve yandaşları, 1993 yılının en kanlı ve karanlık provokasyonlarından biri olan ve dönemin SHP-DYP koalisyon hükümetinde gerçekleşen olayları bahane ederek masum sivillerin katili olan PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Sivas’ı unutma, unutturma’ sloganları atarak eylem yaptı. akit’e konuşan Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, şunları dile getirdi: “Samimilerse 5 Temmuz’da Başbağlar’da PKK tarafından vahşice katledilen 33 masumun anmasında da görmek isteriz. CHP’liler Başbağlar’da yaşanan katliamı bir nevi bir öç alma şeklinde tarif ettiler. O günkü gazetelerine bakın, medyadaki haberle bakın gerçekleri göreceksiniz. PKK’ya yaptırdılar. Aziz Nesin’in etrafında bir provokasyon yapılacaktı. Cumhuriyet gazetesinde ‘Aziz Nesin’e ölüm fermanı’ şeklinde bir demeç verdim. O dönem Aczmendileri de Aziz Nesin ilgili bir protesto için dolaylı olarak kışkırttılar. Aczmendiler bunun farkında bile değillerdi. Hizbullah’ın içine birtakım adamlar koydular. Bu olayın bu tip şeylerin gerçek Müslümanlarla da İslamcı hareketle kesinlikle bir alakası yok.”