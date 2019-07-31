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Başarılı yüzücünün Kuzey Kanalı'nı geçme sevinci

- Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası Maratonu'nu tamamlayarak açık suda "üçlü taç" unvanını alan iki Türk yüzücüden biri olan Kamil Rena Alsaran, 35 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı 13 saat 55 dakikada geçen ilk Türk olmanın mutluluğunu yaşıyor- Kamil Resa Alsaran:"Bütün olumsuzluklara rağmen Kuzey Kanalı'nı geçmeyi başaran ilk Türk yüzücü oldum. Bunu başardığım için çok mutluyum"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:10
Başarılı yüzücünün Kuzey Kanalı'nı geçme sevinci


KASTAMONU (AA) - Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası Maratonu'nu tamamlayarak açık suda "üçlü taç" (triple crown) unvanını alan iki Türk yüzücüden biri olan 58 yaşındaki Kamil Resa Alsaran, 35 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı 13 saat 55 dakikada geçmenin sevincini yaşıyor.

Hazırlıklarının bir haftalık bölümünü haziran ayında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tamamlayan Alsaran, başarısının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnebolu'nun ardından Kuzey İrlanda'ya gittiğini söyledi.

Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kasabasında, havanın en iyi olduğu 29 Temmuz'a kadar her gün 12-13 derecelik suda 4-5 kilometrelik soğuk su antrenmanı yaptığını anlatan Alsaran, antrenmanlarına 4 Türk yüzücüden oluşan "Çılgın Türkler" yüzme takımının da eşlik ettiğini aktardı.

Alsaran, şunları dile getirdi:

"Dünyanın en zor boğazı burası ve şiddetli metcezir ve ölümcül aslan yelesi denizanaları ile meşhur. Su ısısı da en sıcak mevsimde 12-14 derece. Bu zorlu kanalı geçmek için 29 Temmuz sabah 07.45'te Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kasabasından yüzmeye başladım. 13 saat 55 dakika sonra İskoçya'nın Portpatrick Feneri'ne vardım. Bunu başaran ilk Türk, dünyada 67'inci kişi ve en yaşlı erkeğim. Yüzmeye başladığımda deniz suyu sıcaklığı 12,5 dereceydi, İskoçya'ya doğru 14,2 dereceye yükseldi. Yüzerken yüzlerce denizanası gördüm ve onlardan uzak durmaya çalışsam da temaslar yaşadım. Bitime 3 saat kala altımdan yüzlerce yunus balığı sürü halinde geçti. Orada sık rastlanan bir durum değil. Omuzum ağrıdığında ağrı kesici içtim. Beslenmelerde aldığım karbonhidrat tozları midemi çok bulandırdı, yani doğru dürüst beslenemedim."

Bütün olumsuzluklara rağmen Kuzey Kanalı'nı geçmeyi başaran ilk Türk yüzücü olduğunu ve bunu başardığı için yaşadığı mutluluğu ifade eden Alsaran, "Yedi Okyanus (Seven Ocean) hedefinin 4'üncü ayağı olan Kuzey Kanalı'nı geçmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Daha önce Manş Denizi, Cebelitarık Boğazı ve Catalina Boğazı'nı yüzerek geçtiğini belirten Alsaran, "Yedi Okyanus hedefimin dördüncüsü olan Kuzey Kanalı'nı geçtim. Hedefime ulaşmak için sırada 3 yer kaldı. Bunlar Japonya Tsugari Boğazı, Hawai Molakai Boğazı ve Yeni Zelanda Cook Strait Boğazı. Buraları da 2 yıl içinde 60 yaşına kadar geçmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Her yüzüşünü bir sosyal etkinlik projesiyle birleştirdiğini vurgulayan Alsaran, şunları kaydetti:

"Daha önce Kanserle Dans Derneği, down sendromlu çocuklar, engelliler için yüzdüm. Kuzey Kanalı'nı da KOAH Hastaları Derneği için yüzdüm. Yüzüşümü de bu hastalıktan 2018 yılında vefat eden babam Mehmet Rasim Alsaran'a adadım."

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:10
  1. Kamil Rena Alsaran
  2. Kuzey Kanalı
  3. Üçlü taç

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