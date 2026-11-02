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Baraj gölünde acı son: Genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

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IHA Giriş Tarihi:

Baraj gölünde acı son: Genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraş’taki Kandil Baraj Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

#1
Foto - Baraj gölünde acı son: Genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ekinözü ilçesindeki Kandil Baraj Gölü'nde meydana geldi.

#2
Foto - Baraj gölünde acı son: Genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

İsmi öğrenilemeyen 16 yaşındaki genç kızın göle girdiğini ve ardından çıkamadığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Baraj gölünde acı son: Genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin koordineli olarak yürüttüğü su altı ve su üstü arama-kurtarma çalışmalarının ardından kızın cansız bedeni gölden çıkartıldı.

#4
Foto - Baraj gölünde acı son: Genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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