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Başarılı sporcular ödüllendirildi

2018-2019 yıllarında başarılı sportif faaliyetlerden dolayı dereceye elde eden Kütahya Belediyespor bünyesindeki sporcular ödüllendirildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:10
Başarılı sporcular ödüllendirildi

2018-2019 yıllarında başarılı sportif faaliyetlerden dolayı dereceye elde eden Kütahya Belediyespor bünyesindeki sporcular ödüllendirildi.


Kütahya Belediye Meclisi, 1. Dönem 5. Olağan MeclisTtoplantısı, gerçekleştirildi. Meclis toplantısı öncesi 2018-2019 yıllarında çeşitli branşlarda dereceye giren Kütahya Belediyespor bünyesindeki 5 sporcu ve antrenörlerine ödülleri, belediye Meclisi’nde düzenlenen ödül töreni ile verildi.


Kütahya Belediyesi Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde antrenörlere ve sporculara ödülleri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Süleyman Çankaya, AK Parti Grubu adına Osman Zeybek, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ruhsen Kumdalı tarafından takdim edildi. (EFE-)

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:10
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