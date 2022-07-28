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Spor Başakşehirli futbolcudan İsrailli taraftarları çıldırtan gol sevinci!
Spor

Başakşehirli futbolcudan İsrailli taraftarları çıldırtan gol sevinci!

Başakşehirli Ndayishimiye'nin Maccabi Netanya'ya attığı golün ardından secde etmesi ve parmaklarıyla gökyüzünü göstermesi sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 23:46:00 -
Başakşehirli futbolcudan İsrailli taraftarları çıldırtan gol sevinci!

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Maccabi Netanya ile karşılaşan Başakşehir, İsrail deplasmanında Ndayishimiye'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Temsilcimizin golü sonrasında yaşanan sevinç sosyal medyada gündem haline geldi.

İsrail temsilcisi karşısında takımını öne geçiren Burunduli futbolcu, sevincini secde yaparak yaşadı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Ndayishimiye'nin golünü ve sevincini ayakta alkışladı.

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