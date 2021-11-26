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Spor Başakşehir'e Altay freni
Spor

Başakşehir'e Altay freni

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Başakşehir, İzmir ekibi Altay ile 0-0 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 22:41:00 -
Başakşehir'e Altay freni

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Altay'la 0-0 berabere kalarak 5 maç sonra ilk kez sahadan galip ayrılamadı.

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir evinde Altay'ı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5 maçı da kazanan Başakşehir ilk kez bir karşılaşmadan 3 puan alamadı. Öte yandan Emre Belözoğlu, Başakşehir ile ilk puan kaybını yaşadı.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 22'ye Altay da 17'ye yükseltti.

Gelecek hafta her iki takım da maçlarını deplasmanda oynayacak. Başakşehir, Hatayspor'a Altay ise Galatasaray'a konuk olacak.

Medipol Başakşehir: 0 - Altay: 0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk, Kamil Çetin, Ömer Tevfik Özkoç

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 66 Caiçara), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci (Dk. 46 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 79 Deniz Türüç), Gulbrandsen (Dk. 66 Visca), Chadli (Dk. 89 Atabey Çiçek), Okaka

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Kappel (Dk. 79 Erhan Çelenk), Poko, Thiam, Rodriguez (Dk. 79 Zeki Yıldırım), Pinares (Dk. 68 Ahmed Rayan, Dk. 90+3 Deniz Kadah), Bamba

Sarı kartlar: Dk. 49 Aleksic, Ndayishimiye (Maç bittikten sonra) (Medipol Başakşehir), Dk. 71 Thiam, Dk. 81 Zeki Yıldırım (Altay)

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