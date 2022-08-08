Başakşehir'den Kasımpaşa'ya gol yağmuru
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı 4-0'lık skorla yendi.
Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Aleksic, 38. dakikada Szysz, 74. dakikada Chouiar ve 77. dakikada Deniz Türüç penaltıdan kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir bu sezon çıktığı ilk maçında 3 puanı alırken Kasımpaşa sahadan eli boş ayrıldı.
Gelecek hafta Başakşehir deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.