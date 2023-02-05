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Yerel Başakşehir'de motosikletle kapkaç yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
Yerel

Başakşehir'de motosikletle kapkaç yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Başakşehir'de kapkaç yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen motosikletli 2 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 13:50:00 -
Başakşehir'de motosikletle kapkaç yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 18 Ocak ve 2 Şubat'ta iki kişinin cep telefonunun motosikletli kişilerce çalındığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, her iki olayı da gerçekleştiren şüphelilerin Rüstem T. (20) ve Serkan H. (22) olduğunu tespit etti.

Emniyette çok sayıda suç kayıtları olduğu anlaşılan iki zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu Başakşehir'de yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bu arada, şüphelilerin vatandaşların elinden cep telefonunu aldıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kaldırımda bekleyen ve elinde cep telefonuyla mesaj yazan vatandaşı hedef alan iki şüphelinin, motosikletle kaldırıma çıkması, bu kişiye yaklaşmaları, biri motosikleti sürerken diğerinin hızlıca telefonu vatandaşın elinden alması yer aldı.

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