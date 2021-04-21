Başakşehir'de iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan fakat bu sezon Süper Lig'de zorlu bir süreç yaşayan Başakşehir'de iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, iki oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testlerinde iki oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.
Futbolcuların belirti göstermediği vurgulanarak, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde oyuncuların izolasyon ve tedavi planlamalarının başladığı kaydedildi.