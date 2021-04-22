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Spor Başakşehir tehlikeli sınırdan döndü
Spor

Başakşehir tehlikeli sınırdan döndü

Süper Lig'de tehlikeli sıralarda bulunan Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek ligde kalma yönünde önemli bir adım attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 23:45:00 -
Başakşehir tehlikeli sınırdan döndü

Medipol Başakşehir Süper Lig'de 36. haftanın kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 36. dakikada Nacer Chadli attı.

İki maçlık mağlubiyet serisine bu galibiyetle son veren Medipol Başakşehir, 36 puan ile 17. sıraya yükseldi ve düşme hattından çıktı. Dört maçlık yenilmezlik serisi sona eren Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Chadli yine attı

Medipol Başakşehir'in Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli, Süper Lig'deki ikinci golünü de Kasımpaşa'ya attı.

Bu maça kadar ligdeki ilk ve tek golünü, sezonun ilk yarısında Başakşehir'de oynanan Kasımpaşa maçında atan Chadli, deplasmandaki maçta da Kasımpaşa'ya gol atmayı başardı.

Turuncu-lacivertli forma ile toplam üç golü bulunan deneyimli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Turgutluspor'a karşı bir kez gol sevinci yaşamıştı.

Chadli, mücadelenin 61. dakikasında yerini Fredrik Gulbrandsen'e bıraktı.

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