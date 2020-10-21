  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı
Spor

Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Temsilcimiz Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında deplasmanda Red Bull Leipzig'e 2-0 yenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 00:30:00 -
Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Alman ekibi Leipzig ile temsizcimiz Medipol Başakşehir, Red Bull Arena'da karşılaştı. Alman ekibi Leipzig karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Leipzig, 16. ve 20. dakikada Angelino'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda topu temsilcimiz Medipol Başakşehir'e bırakan ve hızlı hücumlarla gol arayan Leipzig, skor avantajını korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir, gruptaki ikinci maçında sahasında PSG'yi konuk edecek. Leipzig ise deplasmanda Manchester'le karşı karşıya gelecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hadi bakalım yap da görelim! Selahattin Demirtaş’a bomba ‘Mehmet Ağar’ çağrısı
Siyaset

Hadi bakalım yap da görelim! Selahattin Demirtaş’a bomba ‘Mehmet Ağar’ çağrısı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, HDP’li Selahattin Demirtaş’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e..
Aliyev dünyaya duyurdu! O bölgenin ismi değiştirildi
Dünya

Aliyev dünyaya duyurdu! O bölgenin ismi değiştirildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki Veng kentinin adının Çınarlı kenti olarak değiştirildiğini duyurdu.
TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi
Medya

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisi 125. Bölüm fragmanında Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı verdiği haklı mücadeleye dikkat çekildi. Büyük ..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay