Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı
Temsilcimiz Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında deplasmanda Red Bull Leipzig'e 2-0 yenildi.
Alman ekibi Leipzig ile temsizcimiz Medipol Başakşehir, Red Bull Arena'da karşılaştı. Alman ekibi Leipzig karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Leipzig, 16. ve 20. dakikada Angelino'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda topu temsilcimiz Medipol Başakşehir'e bırakan ve hızlı hücumlarla gol arayan Leipzig, skor avantajını korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Medipol Başakşehir, gruptaki ikinci maçında sahasında PSG'yi konuk edecek. Leipzig ise deplasmanda Manchester'le karşı karşıya gelecek.