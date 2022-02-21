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Spor Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman oynanacak? Ahmet Çalık'ın vefatının ardından ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Başakşehir-Konyaspor maçı hangi gün oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-02-21 11:30:00 -
Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

15 Ocak'ta oynanması planlanan Başakşehir-Konyaspor maçı Ahmet Çalık'ın vefatının ardından ertelenmişti. Peki, maç ne zaman oynanacak?

Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı 22 Şubat Salı akşamı saat 20.00'de Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir, 43 puan topladı. İttifak Holding Konyaspor ise 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 49 puan elde etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Konya temsilcisi, 2-1 kazanmıştı.

Medipol Başakşehir'de cezalı futbolcular Stefano Okaka ve Deniz Türüç ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir, maçta forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli takımın devre arasında transfer ettiği ve maçın ertelendiği tarihten sonra lisansları çıkan Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan da yarın kadroda yer alamayacak.

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