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Spor Başakşehir darmadağın
Spor

Başakşehir darmadağın

Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fatih Karagümrük’e 2-0 yenilerek son üç maçta üçüncü mağlubiyetini aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:48:00 -
Başakşehir darmadağın

Medipol Başakşehir ligde son oynadığı üç maçta da gol atma başarısı gösteremedi. 8. dakikada kaleci Mert Günok’un kendi yarı sahasının ortasından uzun pasında topu önünde bulan Crivelli, sağ çaprazdan sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak kaleci Viviano’dan döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. 47. dakikada Fatih Karagümrük, Roco ile öne geçti 1-0 82. dakikada İrfan Can kırmızı kart gördü. 90. dakikada Sabo’nun, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra sert vuruşu ağlarla buluştu ve maçın skoru ortaya çıktı: 2-0

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