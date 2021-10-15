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Spor Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig’de 9. hata maçı heyecanı söz konusu. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını yeşil sahalarda paylaşacak. Başakşehir - Beşiktaş maçı ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir - Beşiktaş maç kadrosu.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 10:04:00 - 2021-10-15 10:04:33
Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi oynanacak Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak maçla başlayacak. Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 17 puan toplayan Beşiktaş, 3. sırada bulunuyor. Aykut Kocaman'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren Medipol Başakşehir ise 2 galibiyet ve 6 yenilgi sonunda 15. sırada yer aldı.

Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir - Beşiktaş maçı 15 Ekim Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Başakşehir - Beşiktaş maç kadrosu

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Miralem Pjanic'in durumu ise antrenman sonrası netlik kazanacak. Sakat ve hasta olan 5 oyuncunun ise milli arada tedavileri tamamlandı.

Sakat oyunculardan Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Welinton Souza takıma katıldı.

Altay maçı öncesi yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero da karantina sürecini tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu 5 oyuncu yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Başakşehir kadrosu

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçına siyah-beyazlı ekip karşısında çıkacak. Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir'in 6 puanı bulunuyor. eşiktaş ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile haftaya 17 puanla üçüncü sırada giriyor. Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner maçta forma giyemeyecek.

Başakşehir Beşiktaş maç istatistikleri

İki ekip Süper Lig'de 26 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş 7'şer galibiyete imza attı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 35 golüne, turuncu-lacivertli ekip 34 golle yanıt verdi.

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