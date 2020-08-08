  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Başakşehir Belediyesinden üniversite adaylarına büyük hizmet

Başakşehir Belediyesi, üniversite tercihinde bulunacak öğrencilere 6 Ağustos'ta tercih danışmanlık hizmeti verileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 13:52:00 -
Başakşehir Belediyesinden üniversite adaylarına büyük hizmet

Başakşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS-2020) katılan ve üniversite tercihi yapacak öğrencilere 6 Ağustos günü Millet Kıraathanesi'nde tercih danışmanlık hizmeti verileceğini açıkladı.

Öğrencileri 6 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00-19.00 saatleri arasında "YKS TERCİH KARAVANI"nda ağırlayacak olan Başakşehir Belediyesi, verilecek hizmet için yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler; 06.08.2020 perşembe günü 11.00-19.00 saatleri arasında Başakşehir Millet kıraathenemiz de YKS TERCİH KARAVANIMIZ ile sizlere tercih danışmanlık hizmeti verilecektir. Üniversite tercihlerini yapmak üzere sizleri TERCİH KARAVANIMIZA bekliyor, sağlıklı günler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Mısıoğlu, korkunç hazırlığı böyle anlatmış
Gündem

Kadir Mısıoğlu, korkunç hazırlığı böyle anlatmış

Tarih Araştırmacısı ve Yazar Kadir Mısıroğlu, ABD'nin Çin'in nüfusunu kırmak için mikrop harbi hazırlığında olduğunu duyurmuştu. ..
Yeditepe Üniversitesi
Eğitim

Yeditepe Üniversitesi

70 ülkede 700’den fazla Erasmus ve Exchange anlaşması ile vakıf üniversiteleri içinde en fazla yabancı öğrenci değişimi yapan üniversitelerd..
Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...
Dünya

Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...

Lübnan’da onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlama sonra, başken Beyrut’ta halen 60 kişinin kayıp olduğu belirtildi...
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı