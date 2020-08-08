Başakşehir Belediyesinden üniversite adaylarına büyük hizmet
Başakşehir Belediyesi, üniversite tercihinde bulunacak öğrencilere 6 Ağustos'ta tercih danışmanlık hizmeti verileceğini duyurdu.
Başakşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS-2020) katılan ve üniversite tercihi yapacak öğrencilere 6 Ağustos günü Millet Kıraathanesi'nde tercih danışmanlık hizmeti verileceğini açıkladı.
Öğrencileri 6 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00-19.00 saatleri arasında "YKS TERCİH KARAVANI"nda ağırlayacak olan Başakşehir Belediyesi, verilecek hizmet için yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler; 06.08.2020 perşembe günü 11.00-19.00 saatleri arasında Başakşehir Millet kıraathenemiz de YKS TERCİH KARAVANIMIZ ile sizlere tercih danışmanlık hizmeti verilecektir. Üniversite tercihlerini yapmak üzere sizleri TERCİH KARAVANIMIZA bekliyor, sağlıklı günler diliyoruz." ifadelerini kullandı.