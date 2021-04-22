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Spor Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Demba Ba açıklaması
Spor

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Demba Ba açıklaması

Son şampiyon Medipol Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, Demba Ba'nın ayrılığıyla ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 18:44:00 -
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Demba Ba açıklaması

Süper Lig'de çok zor haftalar yaşan son şampiyon Medipol Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, yıldız futbolcu Demba Ba'nın sözleşme feshi konusunda NTV Spor'a konuştu.

"Yanlış anlaşıldığını bana aktardı"

Oyuncunun sözleşme feshi sonrası yaptığı fermuarlı paylaşımla ilgili Gümüşdağ, "Demba Ba, bizim için çok kıymetli bir futbolcu. Takımımıza önemli katkılar sağladı. Fakat yönetim kurulumuzun aldığı karar sonrası kendisi ile yollarımızı ayrıma kararı aldık. Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettik. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı fototğraf için de özür diledi. Paylaşımının kulüple alakalı olmadığını söyledi ve yanlış anlaşıldığını bana aktardı" açıklamasını yaptı.

Demba Ba'nın kendisini çok iyi ifade eden bir futbolcu olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Paris Saint Germain maçında yaşanan ırkçılık olayında da gördük" diye konuştu.

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