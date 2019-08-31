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Başakşehir Ayazma TOKİ sözleşme tarihi ne zaman? Teslim tarihi süresi sözleşmeden sonra mı başlayacak?

TOKİ İstanbul Başakşehir Ayazma konutları sözleşme tarihi ve konut teslim tarihine ilişkin haber. TOKİ 50 bin konut projesi İstanbul kura çekimleri 26 Haziran Çarşamba günü başladı. 26 Haziran’da Başakşehir Kayabaşı Ayazma 2+1 , 27 Haziran’daki 3+1 nitelikli 311 konutun kurası çekildi. Kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlar Başakşehir Ayazma sözleşme tarihi tahminen ne zaman olur? TOKİ konutları sözleşmeden sonra mı başlayacak? sorusunu soruyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:28
Başakşehir Ayazma TOKİ sözleşme tarihi ne zaman? Teslim tarihi süresi sözleşmeden sonra mı başlayacak?

TOKİ İstanbul Başakşehir Ayazma konutları sözleşme tarihi ve konut teslim tarihine ilişkin haber. TOKİ 50 bin konut projesi İstanbul kura çekimleri 26 Haziran Çarşamba günü başladı. 26 Haziran’da Başakşehir Kayabaşı Ayazma 2+1 , 27 Haziran’daki 3+1 nitelikli 311 konutun kurası çekildi. Kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlar Başakşehir Ayazma sözleşme tarihi tahminen ne zaman olur? TOKİ konutları sözleşmeden sonra mı başlayacak? sorusunu soruyor.

TOKİ kura sonucuna göre, hak sahibi olanlar, Başakşehir Ayazma TOKİ sözleşme tarihi tahminen ne zaman? Teslim tarihi süresi sözleşmeden sonra mı başlayacak? sorusunu sormuştu. TOKİ de bu soruya şu şekilde cevap verdi. “Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları gerçekleşecektir. Daha sonra idaremizce ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşlarımız temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Gelişmeleri sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile veya web sayfamız adresinden takip edebilirsiniz.”

 

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:28
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