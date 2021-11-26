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Spor Başakşehir-Altay maç sonucu
Spor

Başakşehir-Altay maç sonucu

Başakşehir maçı ne oldu? Süper Lig'de 14.hafta heyecanı başladı. Süper Lig'in 14.haftasında Medipol Başakşehir sahasında Altay'ı konuk etti. Futbolseverler maç sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Başakşehir-Altay maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 23:03:00 -
Başakşehir-Altay maç sonucu

Süper Lig’in 14.haftasında Başakşehir sahasında Altay’ı konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Başakşehir-Altay maç sonucu

Maçın 20. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında altıpas önündeki Okaka'nın kafayla vurduğu meşin yuvarlak, kalenin üstünden oyun alanını terk etti.

30. dakikada ev sahibi ekibin buluğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Tolga Ciğerci'nin pasıyla sağ kanatta bulunan Gulbrandsen, meşin yuvarlağı yerden sert bir şekilde ceza sahasına gönderdi. Altıpas önündeki Okaka, markaj altında olmasına rağmen yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. Hakem Ümit Öztürk, orta noktayı gösterirken, gerçekleştirilen VAR incelemesi sonucunda Gulbrandsen'in ofsaytta olduğu anlaşıldı ve gol iptal edildi.

38. dakikada Altay savunmasının hatasında top, ceza sahası önündeki Okaka'da kaldı. İtalyan futbolcunun ceza sahasına girerek karşı karşıya vuruşunda, kaleci Lis topu kornere çeldi.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

62. dakikada Aleksic'in orta sahanın sağından ceza sahasına gönderdiği uzun ortada savunma arkasına sarkan Berkay Özcan'ın uygun durumdaki kafa vuruşu etkisiz kaldı ve kaleci Lis, meşin yuvarlağı kontrol etti.

65. dakikada Aleksic'in ceza yayı içinden şutunda, kaleci Lis sağına uzanarak topu uzaklaştırdı.

71. dakikada Visca'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Lis direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.

73. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Visca, pasını penaltı noktası üzerindeki Aleksic'e verdi. Bu oyuncu, sağ ayağıyla çıkardığı şutta topu ters kanattan auta attı.

77. dakikada Caiçara'nın pasında ceza yayı içinde topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda, kaleci Lis bir kez daha meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.

86. dakikada Erhan Çelenk'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Murat Akça'nın kafayla vurduğu top az farkla auta gitti.

Müsabaka, golsüz sona erdi.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından 5'te 5 yapan turuncu-lacivertli takım, ilk kez puan kaybetti.

Altay'ın Süper Lig'deki galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.

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