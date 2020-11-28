Başakşehir, 3-0 önde olduğu maçta berabere kaldı!
Başakşehir'in kötü gidişi sürüyor. Sırasıyla Beşiktaş ve Manchester United'a mağlup olan Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor karşısında 3-0 öne geçse de son dakikalarda yediği gollerle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve evinde iki puan kaybetti.
Süper Lig'de 10. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir 3-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.Medipol Başakşehir'in gollerini 11. ve 21. dakikada Fredrik Gulbrandsen, 59. dakikada Demba Ba kaydetti. Yukatel Denizlispor'un golleri 62. dakikada Özer Özdemir, 90+2. dakikada Hugo Rodallega ve 90+7. dakikada penaltıdan Radoslaw Murawski'den geldi.
Son 3 maçta 5. golünü attı
Ev sahibi Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen, son 3 lig maçında 5 gol atarak takımına büyük katkı sağladı ama Norveçli ismin son iki golü galibiyeti getirmedi.Bu beraberliğin ardından Medipol Başakşehir 14, Yukatel Denizlispor 6 puana ulaştı. Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.