Başak Koleji’nden mezun öğrenciler Kanada’da Türkiye’yi temsil etti

Aydın Özel Başak Koleji 2017-2018 mezunlarından Özümay Eraydın ve Baran Üyükuş Aydın’ın ilk FRC (First Robotic Competition) Robotik Takımı dahilinde Kanada’da “rOctopus 7134” “Entrepreneurship Award” Girişimcilik Ödülü alarak Türkiye’yi uluslararası bir platformda başarıyla temsil etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM(Science, Technology, Engineering, Math) projesi kapsamında kendi tasarladıkları robotlarla yarışmaya katılan takım, 27 Şubat-3 Mart 2019 tarihleri arasında Kanada Montreal’de düzenlenen FRC festivalinde yer aldı. Festival kapsamında Robotique Bölgesel Turnuvada ülkemizi temsil eden takım, Girişimcilik Ödülü alarak uluslararası bir başarıya imza attı. Başak Koleji Velilerinden Zeynep Ceren Çiftsüren’in de proje koordinatörlerinden olduğu ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 42 takımın katıldığı turnuvaya, Bosch, Microsoft, Google gibi dünya markaları sponsor oldu.

Türkiye’nin gururu olan takım için Başak Koleji Okul Müdürü Nail Ergun “Mezun öğrencilerimizin de yer aldığı bu önemli takımı, okulumuz adına canı gönülden kutluyorum. Takımın oluşmasına ve bu kıymetli çocuklarımızın robotik alanında güzel işler çıkarmasına katkı sağlayan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Aydın Valiliğine teşekkürlerimizi sunarız. 21. yüzyıl becerilerini çocuklarımıza kazandırmak bizim için çok önemli, Başak Çocuk Üniversitesinde Robot Akademisi ve Robotik Kulübü çalışmalarımız ile çocuklarımızı, Tokyo’daki Amsterdam’daki, Londra’daki çocuklarla aynı platformlarda yer alacak seviyede yetiştirdik ve bugün bu çocukların dünya çapında bizleri temsil etmesi çok gurur verici” dedi.