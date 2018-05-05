Baş dönmesinin 5 nedeni

1) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Daha çok kulakları ve gözleri etkileyen baş dönmesi, çevrenizdekilerin hareket ediyormuş gibi bir izlenim vermesi dışında sallanıyormuş hissine, dengesizlik ya da denge kaybına da neden olabilir. Baş dönmesinin diğer belirtileri ise şunlardır:

Baygınlık hissi ya da bayılma

Yorgunluk ve kaslarda zayıflık

Zihinsel karışıklık

Duygu dengesinde bozulma

Baş ağrısı ya da baş bölgesinde basınç hissi

Göğüs ağrısı

Bulantı ya da kusma

2) SEBEBİ NEDİR?

Baş dönmesi daha çok kulak rahatsızlıkları, nörolojik hastalıklar, kalp ve tansiyon sorunları, travmalar ile psikolojik bozukluklara bağlıdır. Bunun dışında baş dönmesi, demir eksikliği, düşük kan şekeri, sıcak çarpması ve vücuttaki sıvı kaybına bağlı olarak da görülebilir.

3) DAHA ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Baş dönmesi her yaşta görülebileceği gibi daha çok orta erişkinlerde ortaya çıkan bir durumdur. Özellikle yaşlılarda belli bir rahatsızlığın belirtisi olarak çıkabilecek baş dönmesi iç kulak enfeksiyonuna, kalp rahatsızlıklarına ve nörolojik ya da psikolojik sorunlara bağlı sorun yaşayanlarda da görülür. Ayrıca ilaçların yan etkisi ya da alkol alımının söz olduğu durumlarda, kişilerin baş dönmesi sorunuyla karşılaşması olasıdır.

4) HANGİ TETKİKLER UYGULANIR?

Ortaya çıkmasında bir çok etkenin söz konusu olduğu baş dönmesinin nedenlerini ortaya koymak için çeşitli testler uygulanır. Baş dönmesi şikayetinin söz konusu olduğu durumlarda genellikle yapılacak testlerin başında kulak hasarlarını değerlendirmek için işitme testleri gelir. Bunun yanında denge testleri de baş dönmesini belirleyen tetkikler arasındadır. Ayrıca röntgen, bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans (MR) gibi tetkikler ile nörolojik sorunlar araştırılır. Tüm bunların dışında kalp sağlığı ile ilgili kapsamlı testler baş dönmesi ile ilgili yapılacak tetkikler arasındadır.

5) TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Baş dönmelerinde uygulanacak tedavi altta yatan nedene bağlı olarak belirlenir. Genel olarak baş dönmesi tedavilerinde baş dönmesini azaltan ya da ortadan kaldıran ilaçlar, dengenin sağlanmasında yardımcı olan egzersiz ve terapiler tercih edilir. Eğer sorun iç kulaktan kaynaklanıyorsa cerrahi işlem uygulanır. Bunun yanında düzenli yaşam ve sağlıklı beslenme gibi günlük hayatınızda yapacağınız değişiklikler de baş dönmesinin tedavisinde önemli etkenlerdir.