Şiddetli baş ağrısı sorunu yaşayanlar özellikle de migren hastaları için ataklar bir hayli can sıkıcı oluyor. Yaşam kalitesini son derece olumsuz etkileyen baş ağırlarına çoğu zaman ilaçlar da fayda etmiyor. Özellikle migren sebebiyle uzun yıllar ağır kesici kullananlarda ilaçlar zaman içinde etkisini ne yazık ki azaltıyor. İlaç ve duaların gücüyle ağrılarının geçmesini isteyenler ise “Baş ağrısı nasıl geçer?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Baş ağrısı için dua | Şiddetli baş ağrısının geçmesi için okunacak dua

Geçmeyen baş ağırları, migren atakları için tavsiye olunan dua şöyle: Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi’l-kebiri, neuzü billahi’l-azimi min şerri ırkın ne’aarin ve min şerri harrin-nari. Sadak allah ül azim.

Bu duadan önce 7 kez Fatiha okumanız ardından da baş ağrısını geçiren duayı 7 kez okumanız gerekiyor. Ardından sessiz ve karanlık ortamda uzanmanız gerekiyor.

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde baş ağrısı için şu ifadeler yer almakta: ‘Başın ağrıyınca elini başına koy ve Haşr suresinin sonunu Lev enzelnâ'dan itibaren oku.’

Haşr suresi 21-22-23-24 ayet-i kerimeleri:

21. Lev enzelnâ hâzel kur'âne alâ cebelil-leraeytehû khâşian(m)-mütesaddian(m)-min haşyetillâh. Ve tilkel emsâlü nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn.

22. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. âlimül ğaybi veş-şehâdeti hüver-Rahmân-ür-Rahîm.

23. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El Melik'ül Guddûs-üs-Selâmü'l Mü'minül Müheyminül Azîzül Cebbârül Mütekebbir.Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn.

24. Hüvallâhül khâligul bâriül musavviru lehul esmâül hüsnâ. Yüsebbihû lehû mâ fis-semâvâti vel'ard. Ve hüvel Azîzul Hakîm.

Ayrıca 'el-Gani' esmasını 1091 kez okumanın baş ağrısını geçirdiği belirtiliyor.