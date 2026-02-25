Barzani'den Ankara'ya rapor selamı! TBMM'nin barış adımı sonrası IKBY'den peş peşe mesajlar geldi!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunu, barış ve çözüm yolunda atılmış önemli bir adım ve doğru bir eğilim olarak değerlendirdiğini söyledi.

Barzani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin açıklamada bulundu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Barzani, "Bunu, barış ve çözüm yolunda atılmış önemli bir adım ve doğru bir eğilim olarak değerlendiriyorum. Siyaset ve diyalog dilinin ön plana çıkarılması ile barışçıl çözüme olan bağlılık; tüm bölgenin yararına olacak kalıcı bir istikrarın inşası için temel unsurlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Barzani, "IKBY olarak her zaman olduğu gibi, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesini amaçlayan, kardeşlik ve bir arada yaşam için yeni bir ufuk açan her türlü çaba ve adımı desteklediğimizi vurguluyoruz." ifadelerini kullanarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Güvenin daha da pekiştirilmesi ve herkesin beklediği barışın tesisi için Meclis çatısı altında başka adımların da atılmasını temenni ediyoruz."