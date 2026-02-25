O camide 1 yıldır ezan okunmuyor!

Diyarbakır Eğil’de yüzlerce kişinin yaşadığı TOKİ yerleşkesinde inşa edilen cami, bir yılı aşkın süredir ibadete açılmadı. Resmi teslim süreci tamamlanmadığı için imam görevlendirilemediği belirtilirken, özellikle Ramazan ayında ezan okunmaması ve uzak camilere gitme zorunluluğu vatandaşların tepkisine yol açtı.

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde yüzlerce ailenin yaşadığı TOKİ konutlarında inşa edilen cami, aradan yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen hâlâ ibadete açılmadı. "Cami hazır ama kapılar kapalı" diyen mahalle sakinleri, yetkililerden bir an önce çözüm bekliyor.

2025 yılı ilkbaharında hak sahiplerinin taşındığı yerleşkede bugün yaklaşık 120 hane ve 500'e yakın nüfusun yaşadığı belirtilirken, site içerisinde bulunan caminin aradan geçen süreye rağmen faaliyete geçirilmediği öğrenildi.

Özellikle Ramazan ayında yaşanan mağduriyetin daha da belirgin hale geldiğini dile getiren TOKİ sakinleri, yerleşkede ezan okunmadığı için iftar ve imsak vakitlerinde ezan sesi duyamadıklarını belirtti.

En yakın camilerin 2–3 kilometre, ilçe merkezindeki camilerin ise yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle vatandaşlar teravih namazı için ilçe merkezine gitmek zorunda kalıyor.

Bu durumun başta yaşlılar, kadınlar ve çocuklar olmak üzere birçok kişi için ulaşım ve güvenlik açısından zorluk oluşturduğu belirtiliyor.

Konuya ilişkin TOKİ yönetimi ve vatandaşların durumu defalarca İlçe Müftülüğüne ilettiği, ancak caminin henüz resmi olarak teslim alınmadığı gerekçesiyle imam görevlendirmesi yapılamadığı öğrenildi.

Vatandaşlar ise bir yıldır aktif yaşamın sürdüğü ve nüfus olarak birçok köyden daha kalabalık olan yerleşkede caminin kapalı tutulmasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, özellikle Ramazan ayında geçici görevlendirme yapılabileceğini dile getirdi.

