0553 313 94 23

Bartın’da secim kurulu başkanı ile milletvekili arasında ilginç diyalog

Bartın’da AK Parti ile MHP’nin yaptığı itirazın ardından oyların sayımı sırasında seçim kurulunda ilginç tartışma yaşandı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 02:56
Bartın’da secim kurulu başkanı ile milletvekili arasında ilginç diyalog

Bartın’da AK Parti ile MHP’nin yaptığı itirazın ardından oyların sayımı sırasında seçim kurulunda ilginç tartışma yaşandı. Merkez İlçe Seçim Kurulu’nun AK Parti’nin tüm oyların sayılması yönündeki itirazına geçersiz oyları sayarak yanıt veren Merkez İlçe seçim Kurulu Başkanının, ‘Babamın adı Hıdır elimden gelen budur’ sözleri diğer partililerin alkışlarına neden oldu.


Bartın’da AK Parti ve MHP’nin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için oyların yeniden sayılması ile ilgili süreç tamamlandı. Merkez İlçe Seçim Kurulu partilerin bütün oyların yeniden sayılması dilekçesine istinaden 154 sandıktaki 1562 geçersiz oyu yeniden saydı. Yapılan sayımda 76 oy geçerli sayıldı. Geçerli oyların 40 tanesi AK Parti’ye, 20 tanesi MHP’ye, 11 tanesi CHP’ye, 3 tanesi bağımsız adaya ve 2 tanesi de Saadet Partisi’ne yazıldı. Geçerli oylarla birlikte MHP’nin Bartın’da 14 bin 24 oyu, 14 bin 44’e, AK Parti’nin oyu ise 13 bin 855’ten 13 bin 895’e yükseldi.


Sayımın ardından Merkez İlçe Başkanı Hakim Orhan Ayaz’ın sayımı tamamladıklarını açıklamasının ardından söz alan AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Dilekçemizdeki gerekçeler karşılanmamıştır. Çünkü 1562 oyun 74’ü geçerli hale gelmiştir. Dolayısıyla torbalardaki 39 bin oyun buna göre değerlendirilmesi lazım. Siz şu anda karar almadan sandık sayamazsınız. Önce karar alacaktınız” dedi.


Milletvekili Tunç, Hakim Ayaz’ın kesin olmayan sonuçlara göre seçimleri MHP’nin adayı Cemal Akın’ın kazandığını söylemesine de tepki göstererek, “Siz burada kesin sonuç açıklayamazsınız" diye konuştu.


Yaşanan gergin ortamda Hakim Ayaz’ın ‘Babamın adı Hıdır elimden gelen budur’ sözüne de tepki gösteren Milletvekili Tunç, “Ne demek elimden gelen budur. Dilekçemizdeki taleplerin karşılanması gerekirdi. Bize verilen ıslak imzalı tutanakların sizdekilerle çeliştiğini göreceksiniz. Dolayısıyla torbaların içindeki 39 bin oy sayıldığında seçmen iradesinin nasıl şekillendiğini göreceğiz. 74 oyun nasıl çalındığını bugün tespit ettik. Hepsinin tek tek sayıldığında ne kadar oyumuzun çalındığını da herkes görecek” şeklinde konuştu.


Tartışmaların ardından karar değişmeyince AK Parti heyeti seçim kurulundan ayrıldı.


Sayımın ardından kendisini dışarıda bekleyen kalabalığa seslenen MHP’li Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da, “149 oy farkla 14 bin 44 oy alarak ilçe seçim kurulunun kararına göre kazandığımız tescillendi. Bundan sonra İl Seçim Kurulu var, Yüksek Seçim Kurulu var. Herkes kendi kanuni hakkını kullanacaktır. Ama biz Allah’ın izni ile bu seçimi aldık” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 02:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bartın’da secim kurulu başkanı ile milletvekili arasında ilginç diyalog
    1. Bartın’da secim kurulu başkanı ile..
    2. Muhtarlık seçimi bitti kavga..
    3. Balıkesir'de tarihi eser operasyonu
    4. Kosova’da Miraç Kandili coşkusu
    5. İtiraz sonrası Bağcılar’da 1304 oy AK..
    6. İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım..
    7. Cezayir Cumhurbaşkanının istifa etmesi
    8. YSK, İstanbul’da oy sayımının tekrar..
    9. YSK, İstanbul'da 7 ilçede geçersiz..
    10. YSK sayım durdurma kararını kaldırdı
    11. YSK olağanüstü toplandı... YSK Başkanı..
    12. Tunus'ta 8. Arap-Çin İş Adamları..
    13. Bursa'da servis aracı kaza yaptı:14..
    14. Skandal kararın arkasında FETÖ..
    15. YSK İstanbul'daki itirazları görüşmek..
    16. HDP’nin itirazı reddedildi
    17. Dışişlerinden ABD'ye "yerel seçim"..
    18. Miraç Kandilinde Şuhut’ta camiler..
    19. Ekvador Devlet Başkanı Moreno'dan..
    20. Miraç Gecesi'nde Müslümanlar Mescid-i..
    21. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    22. 4 gündür kayıp olan İstanbullu gencin..
    23. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    24. Bursa’da işçileri taşıyan servis..
    25. Trump, NATO Genel Sekreteri..
    26. AK Parti'den İl Seçim Kurulu kararı..
    27. "Yabancı devletler dahil tüm tarafları..
    28. Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert..
    29. İstanbul'da 7 ilçede yeniden oy..
    30. Miraç Kandili'nde sema ilgi gördü
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Seçimlerden önce...
    Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Seçimlerden önce...