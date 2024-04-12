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Yerel Bartın'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü öldü
Yerel

Bartın'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2024-04-12 09:00:00 -
Bartın'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü öldü

Bartın'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bartın'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bartın-Karabük kara yolu Çaydüzü Mahallesi mevkisinde Ömer Ö'nün (24) kullandığı 33 EDD 07 plakalı motosiklet, kaldırıma çarparak yaklaşık 150 metre sürüklendi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, Ömer Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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