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Aktüel Bartın'da ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Bartın'da ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:25:10 -
Bartın'da ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

BARTIN (AA) - Bartın'da ayakkabı fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ayakkabı fabrikasının ham madde bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler gönderildi.

Kısa sürede büyüyen yangın sırasında fabrikada bulunan işçiler tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırılırken, yangın fabrikada hasara neden oldu.

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