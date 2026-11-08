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Yerel Bartın’da acı olay: Avda domuz sanıp vurduğu kuzeni can verdi!
Yerel

Bartın’da acı olay: Avda domuz sanıp vurduğu kuzeni can verdi!

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Bartın’da acı olay: Avda domuz sanıp vurduğu kuzeni can verdi!

Bartın’ın Akağaç köyü Göcü mevkisindeki ormanlık alanda meydana gelen olay yürekleri dağladı. Amcasının oğlu Muhittin Y. ile birlikte ormana domuz avına çıkan İ.Y., bir süre sonra farklı noktalarda avlanmak üzere kuzeninden ayrıldı.

ERZURUM’dan Tortum istikametine seyreden iki TIR ve bir kamyon çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü Ali Köseoğlu yaşamını yitirdi.

Kaza saat 16.30 sıralarında Erzurum - Tortum karayolu Güzelyayla geçidi mevkisinde meydana geldi. Ali Köseoğlu (50) idaresindeki 25 ACK 895 plakalı kamyon aynı istikamette seyreden ve önünde kaza yapmış Servet Yılmaz yönetimindeki 27 AUJ 339 TIR’a kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Servet Yılmaz isimli sürücü kazayı yara almadan atlatırken, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ali Köseoğlu ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Köseoğlu yapılan Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.(DHA) 

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