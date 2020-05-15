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Aktüel

Bartın’da 15-20 yaş aralığındaki gençler 41 gün sonra sokağa çıktı

Bartın’da 15-20 yaş aralığındaki gençler 41 gün sonra sokağa çıkmanın sevincini yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:20:02 -
Bartın’da 15-20 yaş aralığındaki gençler 41 gün sonra sokağa çıktı

Bartın’da 15-20 yaş aralığındaki gençler 41 gün sonra sokağa çıkmanın sevincini yaşadı.


Bartın’da 15-20 yaş aralığındaki gençler 11.00-15.00 saatleri arasında verilen sokağa çıkma izninin ardından kendilerini evden dışarı attı. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 Nisan’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 41 gün sonra sokağa çıkmanın sevincini yaşayan gençlerin bazıları gezmeyi tercih ederken, bazıları da arkadaşları ile özlem giderdi. Bartın’da da cadde ve sokaklar gençlerle doldu. Çarşıya gelen gençlere emniyet güçleri tarafından sık sık sosyal mesafe uyarısı da yapıldı. Bazı gençler de yürüyüş yollarına akın etti. Burada arkadaşları ile birlikte fotoğraf çektiren gençler hasret giderdi.

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