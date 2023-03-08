Bartın Üniversitesi personel alımı yapıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN veya POSTA yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (378) 223 50 24, 0 (378) 223 50 18 ve 0 (378) 223 50 33 telefon numaraları, [email protected] adresi ile WhatsApp İletişim hattından yardım alabilecektir.

Posta yoluyla başvuracak adaylar evraklarını “Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Ağdacı Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı İdari Tayin Şubesi Müdürlüğü 74100 Merkez/BARTIN” adresine gönderebilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 21 Mart 2023 (Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 31 Mart 2023

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 11 Nisan 2023

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: https://w3.bartin.edu.tr/

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız