Bartın Üniversitesi, uluslararası yayın sayısı dikkate alınarak yapılan devlet üniversiteleri sıralamasında 20 basamak daha yükselerek 108 üniversite arasından 24’üncü sıraya yerleşti. İhtisaslaşan üniversiteler sıralamasında üçüncü sırada olan Bartın Üniversitesi, Karadeniz Bölgesi’ndeki üniversiteler arasında ise ikinci sırada yer alma başarısı gösterdi.

Devlet üniversitelerinin “Web Of Science” aracılığıyla uluslararası saygın indekslerde yapmış oldukları yayınlara ait göstergeler bağımsız bir haber portalında yayımlandı.

Yapılan sıralamaya göre 2017 yılında 107 devlet üniversitesi arasında 69’uncu sırada, 2018 yılında 107 devlet üniversitesi arasında 44’üncü sırada yer alan Bartın Üniversitesi, 2019 yılında öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında 108 üniversite arasından 24’üncü sıraya yerleşti. Yapılan sıralamaya göre 2017 yılında 125 uluslararası yayını bulunan Üniversitemiz, 2018 yılında bu sayıyı 178’e, 2019 yılında ise 257’ye çıkarmayı başardı. Böylece 3 yılda yayın sayısını 2 kattan fazla arttırmayı başaran akademik insan kaynağı, 2018’den 2019’a kadar olan bir yıllık periyotta ise yayın sayısını yüzde 45 arttırdı. “Web Of Science” aracılığıyla uluslararası saygın indekslerde yapılan yayınlara ait göstergelere göre Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ihtisaslaşma alanına alınan 15 yükseköğretim kurumu arasından 3’üncü sırayı aldı.

Karadeniz Bölgesinde yer alan 18 devlet üniversitesi arasında yapılan değerlendirme de ise Üniversitemiz 2’nci sırada yer alma başarısı gösterdi.

FAKÜLTELER

● Bartın Orman Fakültesi ● Edebiyat Fakültesi ● Eğitim Fakültesi ● Fen Fakültesi ● İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ● İslami İlimler Fakültesi ● Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ● Sağlık Bilimleri Fakültesi ● Spor Bilimleri Fakültesi

ENSTİTÜLER

● Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

YÜKSEKOKULLAR

● Yabancı Diller Yüksekokulu

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

● Bartın Meslek Yüksekokulu ● Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ● Ulus Meslek Yüksekokulu

REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER

● Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü ● Türk Dili Bölümü

Rektörden mesaj

Yeni YÖK anlayışıyla birlikte ülkemizde 5 yıl önce 48 bin olan uluslararası öğrenci sayısının rekor bir artışla 180 bine ulaşmıştır. Bu süreçte Üniversitemiz de hem ülke çeşitliliğini hem de öğrenci sayısını büyük ölçüde arttırmayı başarmış, 58 farklı ülkeden 1.100 öğrenciye ulaşmıştır. 2020-2021 akademik yılı için çıktığımız ilk çağrıya ise 76 faklı ülkeden 4 bin 743 başvuru yapılmıştır. İkinci dönem başvurularımız ise devam etmektedir. Bu noktada küresel yeni tip Coronavirüs salgını sürecinde üniversitelerimizin uluslararası öğrenci potansiyelini koruması için küresel ölçekteki ilk sanal fuarın gerçekleştirilmesi oldukça önemliydi. Süreç kapsamında alınan 15 Aralık 2020’ye kadar geç kayıt, hızlandırılmış telafi eğitimi, güz döneminde kayıt dondurarak bahar döneminde eğitime başlayabilme, salgın tedbirleri nedeniyle ülkeye gelemeyen öğrencilere 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde derslerin dijital imkânlarla uzaktan öğretimle verilmesi gibi bazı kolaylıklar da sağlanmıştır. Yeni öğrencilerimizin kayıtlarında da aynı titizlikle yaklaşılacaktır. Bu düşüncelerle Yeni YÖK felsefesiyle birlikte ortaya konulan vizyon çerçevesinde bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Orhan Uzun

Bartın Üniversitesi Rektörü