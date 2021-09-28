Baronların imdadına yine Sözcü yetişti
Zincir marketlerde fahiş fiyata satılan gıdalara denetleme geldi. Sözcü, hükümetin denetimini hafife alıp gıda baronlarının ekmeğine yağ sürdü.
yeniakit.com.tr
Zincir marketlerde temel gıda malzemelerine gelen zamlar vatandaşları mağdur etti. Konuya dair konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, suistimal varsa Bakan arkadaşlarım yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla birlikte marketlerde denetim başladı.
Denetimlerin ardından, memleket muhaliflerinin ‘Sözcü’sü, bu kez gıda baronlarının sözcülüğüne soyundu.
Devletin gıda fiyatlarına yönelik denetimini hafife alan Sözcü, skandal manşetiyle tepki çekti. “Etiket kontrolüyle fiyatlar düşer mi?” başlığıyla çıkan gazete, adeta baronların ekmeğine yağ sürdü!..
İşte o manşet: