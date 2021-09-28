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Gündem Baronların imdadına yine Sözcü yetişti
Gündem

Baronların imdadına yine Sözcü yetişti

Zincir marketlerde fahiş fiyata satılan gıdalara denetleme geldi. Sözcü, hükümetin denetimini hafife alıp gıda baronlarının ekmeğine yağ sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 14:36:00 - 2021-09-28 14:36:47
Baronların imdadına yine Sözcü yetişti

 yeniakit.com.tr 

Zincir marketlerde temel gıda malzemelerine gelen zamlar vatandaşları mağdur etti. Konuya dair konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, suistimal varsa Bakan arkadaşlarım yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla birlikte marketlerde denetim başladı.

Denetimlerin ardından, memleket muhaliflerinin ‘Sözcü’sü, bu kez gıda baronlarının sözcülüğüne soyundu.

Devletin gıda fiyatlarına yönelik denetimini hafife alan Sözcü, skandal manşetiyle tepki çekti. “Etiket kontrolüyle fiyatlar düşer mi?” başlığıyla çıkan gazete, adeta baronların ekmeğine yağ sürdü!..

İşte o manşet:

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Yorumlar

Selçuklu

Akit doğruyu düşmanında söylese itibar edeceksin algı çalışması yapma. Ticareti asıl baltalayan devletin kendisi baronları kim besleyip büyütüyor kim pohpohluyor.
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